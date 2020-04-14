Куда устроиться на работу в Ганцевичах с зарплатой выше 500 руб.?

Источник материала: Савецкае Палессе (Ганцевичи)





Именно таким вопросом мы задались при поиске вакансий. К слову, на сайте Общереспубликанского банка вакансий на данный момент опубликовано более 70 вакансий с различной заработной платой. Есть возможность устроиться на работу как в самом городе (около 50 вакансий), так и в районе (около 20 вакансий).

Какие же специалисты требуются предприятиям Ганцевичей? Ниже можете ознакомиться с актуальными вакансиями с заработной платой от 500 руб.

Вакантная должность Место работы Заработная плата Начальник участка Ганцевичский РУПС от 850,00 руб. Администратор Магазин «Санта-92» г. Ганцевичи ООО «Санта Ритейл» от 839,45 руб. Специалист Ганцевичское отделение Департамента охраны от 821,36 руб. Специалист Ганцевичское отделение Департамента охраны от 805,96 руб. Машинист экскаватора УП «Ганцевичское ПМС» от 800,00 руб. Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства УП «Ганцевичское ПМС» от 700,00 руб. Машинист бульдозера УП «Ганцевичское ПМС» от 700,00 руб. Электрогазосварщик Ганцевичское РАЙПО от 700,00 руб. Заведующий отделом Филиал магазина ООО «Евроторг» от 700,00 руб. Главный специалист Управление по с/х и продовольствию от 700,00 руб. Мастер дорожный (специальность «Автомобильные дороги») Филиал ДЭУ-24 РУП «Бреставтодор» (г. Ганцевичи) от 700,00 руб. Заместитель директора Ганцевичский государственный профессиональный лицей сельскохозяйственного производства от 624,51 руб. Продавец Ганцевичское РАЙПО от 600,00 руб. Водитель автомобиля УП «Ганцевичское ПМС» от 600,00 руб. Тракторист Филиал ДЭУ-24 РУП «Бреставтодор» (г. Ганцевичи) от 550,00 руб. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования КУП «Брестжилстрой» Ганцевичский завод КПД от 550,00 руб. Начальник отделения связи Ганцевичский РУПС от 550,00 руб. (ставка: 0,9) Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий и сооружений ГУ «Центр обеспечения деятельности бюджетных организаций Ганцевичского района» от 541,59 руб. Директор Государственное предприятие «Ганцевичская районная киновидеосеть» от 536,00 руб. Водитель автомобиля КУМПП ЖКХ «ГР ЖКХ» от 506,46 руб. Официант Ганцевичское РАЙПО от 500,00 руб.

Отдельно представлены вакансии в населенных пунктах Ганцевичского района. Из всех мы отобрали те, где теоретически специалист сможет получать от 500 руб.

Вакантная должность Место работы Заработная плата Оператор машинного доения ОАО «Будча» (Чудинский с/с, Будча) от 800,00 руб. Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства ОАО «Люсино-Агро» (Люсинский с/с, Люсино) от 750,00 руб. Ветеринарный врач ОАО «Крышиловичи» (Начский с/с, Остров) от 700,00 руб. Главный бухгалтер ОАО «Рыбхоз «Локтыши» (Огаревичский с/с, Большие Круговичи) от 700,00 руб. Главный энергетик ОАО «Крышиловичи» (Начский с/с, Остров) от 700,00 руб. Зоотехник ОАО «Крышиловичи» (Начский с/с, Остров) от 700,00 руб. Главный агроном ОАО «ЛЮБАШЕВО» (Любашевский c/c, Любашево) от 607,00 руб. Главный ветеринарный врач ОАО «Возрождение» (Хотыничский c/c, Раздяловичи) от 572,00 руб. Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства ОАО «Будча» (Чудинский c/c, Будча) от 550,00 руб. Учитель-дефектолог (учитель-логопед, тифлопедагог, сурдопедагог, олигофренопедагог) Мальковичская средняя школа Ганцевичского района (Мальковичский c/c, Мальковичи) от 550,00 руб. Ветеринарный фельдшер ОАО «Будча» (Чудинский c/c, Будча) от 500,00 руб. Зоотехник ОАО «Будча» (Чудинский c/c, Будча) от 500,00 руб. Продавец Частное предприятие «Заньков» (Любашевский c/c, Любашево) от 500,00 руб.

С другими актуальными вакансиями можете ознакомится на сайте Общереспубликанского банка вакансий.

Подготовила Дарья ЗАНЬКО

по материалам Общереспубликанского банка вакансий

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