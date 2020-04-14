Источник материала: Новости Дзержинска

16 апреля 2020 года состоится вебинар «Организационно-методические аспекты подготовки отчетных материалов по результатам реализации проекта учреждения образования»

В рамках вебинара будут рассмотрены следующие вопросы:

– особенности составления и оформления справки о результатах реализации инновационного проекта;

– рекомендации по составлению и оформлению отчета о результатах реализации педагогического проекта.

Для участия в вебинаре приглашаются:

- методисты, заведующие районными учебно-методическими кабинетами (центром), специалисты управлений по образованию райисполкомов, управлений (отдела) по образованию, спорту и туризму райгорисполкомов, ответственные за организацию инновационной деятельности, реализацию педагогических проектов в учреждениях образования района;

- заместители заведующих учреждениями образования, заместители директоров учреждений образования, реализующих инновационные, педагогические проекты в 2019/2020 учебном году.

Участие в вебинаре бесплатное.

Для участия в вебинаре необходимо зарегистрироваться, пройдя по ссылке https://forms.gle/5GQ1Be2mbA3Eu89S6 либо используя QR-код:

Начало работы вебинара в 15.30.

Ссылка для входа на вебинар будет отправлена на электронный адрес, указанный в регистрации, за час до начала вебинара.

По организационным вопросам обращаться по телефону:

8 017 363 56 96 (Глинская Ольга Анатольевна, методист центра поддержки инновационной образовательной практики и конкурсного движения).

По техническим вопросам обращаться по телефону:

8 017 201 43 93 (Филиппович Евгений Владимирович, начальник отдела технических средств обучения и администрирования).