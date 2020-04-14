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Рубрика «Советы молодым мамам»: Острая кромка мебели и углы

14.04.2020 — Разное | Новости Дзержинска  
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Источник материала: Новости Дзержинска

Напомним, в данной рубрике Дзержинский РОЧС знакомит с опасностями, которые могут подстерегать ваших детей, и дает советы молодым мамам о том, каким образом можно их избежать.

И сегодня мы поговорим об острых углах мебели, которые наверняка встречаются в вашей квартире.

Итак, чем же они опасны, а, самое главное, как предотвратить ушибы и травмирование вашего малыша?

Все довольно просто: на выступающие углы, кромку мебели прикрепите силиконовые уголки или накладки, которые будут амортизировать при ударе. Вуаля! Вы снизили риск травмирования вашего малыша.



Если же все-таки ваш малыш упал, то постарайтесь его успокоить и отвлечь на что-то интересное, а к месту ушиба приложите холодный компресс на 20 минут, предварительно завернув его в полотенце, при кровотечении приложите сухой тампон к ране. Понаблюдайте за малышом, если через 15 минут малыш ведет себя как обычно, веселый, играет, то продолжайте наблюдать, чтобы его состояние не ухудшилось.

Тревожными признаками в течение 24 часов могут быть: потеря ориентации, проблемы с пробуждением, необычное дыхание во сне, косоглазие, неравные зрачки, черные круги вокруг глаз, рвота, частое срыгивание, увеличивающаяся бледность, кровь или водянистя жидкость из слухового прохода, судороги, потеря равновесия при ходьбе или ползании.

Если же есть какие-либо опасения сразу, то незамедлительно вызовите скорую помощь по номеру 103 или 112 или обратитесь к врачу.


 
 
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Напомним, в данной рубрике Дзержинский РОЧС знакомит с опасностями, которые могут подстерегать ваших детей, и дает советы молодым мамам о том,...
 
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