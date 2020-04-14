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«Процесс довольно сложный». Как посадить первоцветы на газоне
Источник материала: СТВ
Как посадить первоцветы на газоне, рассказали в программе
Вероника Третьякова:
Елена Макаревич:
Но процесс довольно сложный, потому что надо аккуратно вырезать газон, посадить в специальную корзинку для луковичных, потом аккуратно все это положить, чтобы муж не заметил, что тут кто-то похозяйничал на его территории.
Вероника Третьякова:
Елена Макаревич:
В этом году я попробовала сделать вот такое: там внутри сетка, листва, потом спанбонд и сверху немножко для того, чтобы туда не попадала влага, просто еще укрыла пленкой.
Вероника Третьякова:
Елена Макаревич:
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Как посадить первоцветы на газоне, рассказали в программе «Новое утро» на РТР-Беларусь. Вероника Третьякова:У вас есть крокусы. Вот расскажите. «Они страдают от...
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