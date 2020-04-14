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«Процесс довольно сложный». Как посадить первоцветы на газоне

14.04.2020 12:36 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Как посадить первоцветы на газоне, рассказали в программе «Новое утро» на РТР-Беларусь.

Вероника Третьякова:
У вас есть крокусы. Вот расскажите.

«Они страдают от резкого перепада температуры». Когда открывать и подкармливать розы

Елена Макаревич:
Да. Я не представляю весеннего сада без этих первоцветов. Это крокусы, подснежники, фиалки и разные другие. Как-то я увидела очень красивую картинку, как крокусы были посажены на газоне. Я решила попробовать это реализовать у себя в саду. Не знаю, как в дальнейшем будет это все в уходе, но надеюсь, что к тому времени, пока газон надо будет косить, они перецветут и успешно будут ждать следующего сезона.

«Процесс довольно сложный». Как посадить первоцветы на газоне

Но процесс довольно сложный, потому что надо аккуратно вырезать газон, посадить в специальную корзинку для луковичных, потом аккуратно все это положить, чтобы муж не заметил, что тут кто-то похозяйничал на его территории.

«Процесс довольно сложный». Как посадить первоцветы на газоне

Вероника Третьякова:
У вас еще какие-то массивные укрытия сохранились. Кто тут спит?

Елена Макаревич:
Тут спят мои любимые цветы. В данный момент они стали очень модными – это гортензия крупнолистная. Обязательно для них надо такое плотное укрытие, чтобы не подмерзли цветочные почки.

«Процесс довольно сложный». Как посадить первоцветы на газоне

В этом году я попробовала сделать вот такое: там внутри сетка, листва, потом спанбонд и сверху немножко для того, чтобы туда не попадала влага, просто еще укрыла пленкой.

Вероника Третьякова:
Но тревожить их еще пока рано?

Елена Макаревич:
Да, рано еще. Подождем, когда уже точно будет тепло и не будет возвратных заморозков. Приезжайте, откроем и посмотрим. Они очень красивые, они и розовые, и синие, и бордовые. Очень хорошие и красивые сорта.

«Процесс довольно сложный». Как посадить первоцветы на газоне

Люди в материале: Вероника Третьякова, Елена Макаревич

 
 
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Как посадить первоцветы на газоне, рассказали в программе «Новое утро» на РТР-Беларусь. Вероника Третьякова:У вас есть крокусы. Вот расскажите. «Они страдают от...
 
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