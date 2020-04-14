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На трассе М1 насмерть разбился мотоциклист
Источник материала: Tut.by
Днем 14 апреля на трассе М1 вблизи «Великого камня» произошла смертельная мотоавария. Об этом AUTO.TUT.BY сообщили читатели.
Судя по видео, которое очевидцы прислали в редакцию, водитель мотоцикла врезался в автомобиль прикрытия дорожников.
На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Причины и обстоятельства ДТП выясняются.
(Будет дополнено.)
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Авария произошла днем 14 апреля вблизи «Великого камня».
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