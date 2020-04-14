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В Украине задержан генерал СБУ - подозревают в работе на российскую ФСБ

14.04.2020 15:00 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Правоохранители задержали генерал-майора Службы безопасности Украины, который по заданию российских спецслужб планировал убийство добровольца Адама Осмаева. Об этом информирует пресс-центр СБУ.
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Контрразведка спецслужбы установила, что Валерий Шайтанов является агентом Федеральной службы безопасности РФ. Это подтверждают материалы дела, в частности аудио- и видеозаписи, передает inforesist.org.

«К сожалению, человек, который получил генеральское звание после Революции Достоинства и должен был защищать Украину, на самом деле работал против нее. Мы провели сложную, длительную, многоуровневую спецоперацию. Это — важнейшее разоблачение Службы безопасности за всю историю Независимости», — сообщил глава СБУ Иван Баканов.

А сколько таких "шайтановых" работает в белорусском КГБ... Возможно, мы никогда не узнаем.
 
 
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Правоохранители задержали генерал-майора Службы безопасности Украины, который по заданию российских спецслужб планировал убийство добровольца Адама Осмаева. Об...
 
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