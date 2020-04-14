В Украине задержан генерал СБУ - подозревают в работе на российскую ФСБ

Валерий Шайтанов является агентом Федеральной службы безопасности РФ. Это подтверждают материалы дела, в частности аудио- и видеозаписи, передает inforesist.org. Контрразведка спецслужбы установила, чтоявляется агентом Федеральной службы безопасности РФ. Это подтверждают материалы дела, в частности аудио- и видеозаписи, передает





«К сожалению, человек, который получил генеральское звание после Революции Достоинства и должен был защищать Украину, на самом деле работал против нее. Мы провели сложную, длительную, многоуровневую спецоперацию. Это — важнейшее разоблачение Службы безопасности за всю историю Независимости», — сообщил глава СБУ Иван Баканов.

А сколько таких "шайтановых" работает в белорусском КГБ... Возможно, мы никогда не узнаем.