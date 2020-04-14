Минздрав предупредил о том, что прививки на дому делать нельзя

Источник материала: ОНТ

Делать прививки на дому нельзя, сообщила главный специалист отдела помощи матерям и детям Министерства здравоохранения Татьяна Бурдь сегодня во время брифинга в Национальном пресс-центре.

Специалист посоветовала пока не делать первые прививки двухмесячным детям.

Она пояснила, что ребенку можно сделать прививку позже по индивидуальному графику, так можно наверстать вакцинацию.

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