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Минздрав предупредил о том, что прививки на дому делать нельзя
Источник материала: ОНТ
Делать прививки на дому нельзя, сообщила главный специалист отдела помощи матерям и детям Министерства здравоохранения Татьяна Бурдь сегодня во время брифинга в Национальном пресс-центре.
Специалист посоветовала пока не делать первые прививки двухмесячным детям.
Она пояснила, что ребенку можно сделать прививку позже по индивидуальному графику, так можно наверстать вакцинацию.
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Делать прививки на дому нельзя, сообщила главный специалист отдела помощи матерям и детям Министерства здравоохранения Татьяна Бурдь сегодня во время брифинга в...
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