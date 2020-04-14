Женский чемпионат Беларуси по гандболу приостановлен. Мужской — продолжится

Источник материала: ОНТ

Мужской чемпионат продолжится, женский — приостановлен. Такие решения приняла Белорусская федерация гандбола.

Мужчины сыграет согласно календарю. Ближайшие матчи – 22 апреля. БГК отправится в Могилев на матч с «Машекой», СКА сразится с «Гомелем». Женский чемпионат в сильнейшей группе «А» приостановлен до 9 мая. «Финалы четырех» Кубка Беларуси среди мужских и женских команд переносятся. О новых сроках в Федерации сообщат дополнительно.

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