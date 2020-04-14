ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Женский чемпионат Беларуси по гандболу приостановлен. Мужской — продолжится

14.04.2020 14:52 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Женский чемпионат Беларуси по гандболу приостановлен. Мужской — продолжится

Мужской чемпионат продолжится, женский — приостановлен. Такие решения приняла Белорусская федерация гандбола. 

Мужчины сыграет согласно календарю. Ближайшие матчи – 22 апреля. БГК отправится в Могилев на матч с «Машекой», СКА сразится с «Гомелем». Женский чемпионат в сильнейшей группе «А» приостановлен до 9 мая. «Финалы четырех» Кубка Беларуси среди мужских и женских команд переносятся. О новых сроках в Федерации сообщат дополнительно.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
Теги: Гомель, Могилев
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Мужской чемпионат продолжится, женский — приостановлен. Такие решения приняла Белорусская федерация гандбола.  Мужчины сыграет согласно календарю. Ближайшие...
 
Новости дня
Новости разные
 
Минздрав предупредил о том, что прививки на дому делать нельзя
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

13.04.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
14.04.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика