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Иеромонах рассказал, как правильно освятить куличи в домашних условиях

14.04.2020 16:22 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Иеромонах рассказал, как правильно освятить куличи в домашних условиях

Представители православной церкви призывают верующих воздержаться от посещения храмов в ближайшее время и отпраздновать Пасху дома. Иеромонах Высоко-Петровского мужского монастыря (Россия) Феодорит Сеньчуков в интервью «Пятому каналу» рассказал, как правильно освятить куличи и пасхи в домашних условиях.

Иеромонах объяснил, как благословить пищу. Для этого необходимо пропеть тропарь Святой Пасхи трижды, на каждом осенить себя крестным знамением, а затем окропить снедь святой водой. Тропарь нужно прочесть следующим образом: «Христос воскресе из мертвых, смертию смерть поправ, и сущим во гробех живот даровав». Во время окропления еды нужно сказать: «Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь».

 

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Представители православной церкви призывают верующих воздержаться от посещения храмов в ближайшее время и отпраздновать Пасху дома. Иеромонах...
 
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