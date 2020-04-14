Белорусы создали сайт, где собирают скидки из ресторанов, если брать еду навынос

Источник материала: Tut.by

В столице заработал новый сервис по заказу еды навынос из ресторанов со скидкой foodtogo.by. Сейчас к нему подключены 17 заведений Минска, но их количество, уверяют создатели, будет расти.



Фото: unsplash.com

Создатели сервиса говорят, что это некоммерческий проект, созданный на волонтерских началах в связи со сложившейся ситуацией. Основная цель — дать возможность людям безопасно заказывать еду навынос, при этом получая скидку, а ресторанам и кафе — возможность получать заказы.

Работает все просто: выбираете понравившиеся заведение и блюда, оформляете заказ через корзину, с вами связывается представитель ресторана, к назначенному времени забираете заказ. Комиссий сервис не берет как с гостей, так и с ресторанов, а за еду нужно будет расплачиваться на месте.

Стоит сказать, что некоторые заведения и до подключения к сервису предоставляли скидки, если брать еду с собой. Однако в будущем к сервису будут подключаться заведения, у которых ранее не было услуги «навынос» или была, но без скидки. Например, вьетнамское кафе «Фобо», ресторан Maslow 6, кафе-мороженое Alcreme, кафе здорового питания Leto organic.

Всем партнерам создатели сайта предлагают делать скидку для пользователей сервиса больше, чем она будет, если заказывать еду напрямую через заведение или другие каналы. У ресторана La Scala, например, скидка была в 20% на все меню навынос, для сервиса foodtogo ее увеличили до 30% (скидка на пиццу осталась прежней — 50%). В будущем те заведения, которые дают большую скидку, будут выводить на топовые позиции на сайте.

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