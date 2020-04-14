Источник материала: БT

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так 53-летнего мужчину спасли на пожаре в Гродно Также спасателям пришлось эвакуировать из жилого дома 4 человек. Инцидент произошел в пятиэтажке на улице Кленовой. На месте ЧП спасатели сразу же отправились к...

Также спасателям пришлось эвакуировать из жилого дома 4 человек. Инцидент произошел в пятиэтажке на улице Кленовой. На месте ЧП спасатели сразу же отправились к вероятному источнику возгорания на втором этаже. Но дверь оказалась заперта изнутри, на стук никто не отзывался. Все же проникнув в апартаменты, на балконе бойцы МЧС обнаружили сидящим на полу сына хозяйки жилья. Возгорание было ликвидировано, а пострадавшего с помощью маски для защиты органов дыхания спасатели вывели на чистый воздух и передали бригаде медиков.