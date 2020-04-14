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53-летнего мужчину спасли на пожаре в Гродно
Источник материала: БTТакже спасателям пришлось эвакуировать из жилого дома 4 человек. Инцидент произошел в пятиэтажке на улице Кленовой. На месте ЧП спасатели сразу же отправились к вероятному источнику возгорания на втором этаже. Но дверь оказалась заперта изнутри, на стук никто не отзывался. Все же проникнув в апартаменты, на балконе бойцы МЧС обнаружили сидящим на полу сына хозяйки жилья. Возгорание было ликвидировано, а пострадавшего с помощью маски для защиты органов дыхания спасатели вывели на чистый воздух и передали бригаде медиков.
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Также спасателям пришлось эвакуировать из жилого дома 4 человек. Инцидент произошел в пятиэтажке на улице Кленовой. На месте ЧП спасатели сразу же отправились к...
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