ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

БПС-Сбербанк перестал оформлять именные карты до запуска нового процессинга 27 апреля

14.04.2020 17:28 — Разное | Myfin  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Myfin

фото: Myfin.by

Новый высокотехнологичный центр откроет доступ к неограниченным возможностям. БПС-Сбербанк сможет внедрять передовые технологии и сервисы, в том числе новые для страны. В банке также рассчитывают сократить время и повысить качество обслуживания.

Смена процессинга будет «бесшовной»: данные автоматически перенесут в новый центр. В момент технологического перехода (в ночь на 27 апреля) совершение операции по картам БПС-Сбербанка будет приостановлено. Все остальное время ими можно будет пользоваться свободно. Для перехода держателям карт не потребуется совершать каких-либо действий.

«Нам важно сохранять технологическое лидерство, и новый процессинговый центр как раз поможет в этом. Прежде всего, это отразится на скорости обслуживания, качестве и разнообразии сервисов и технологий для владельцев карточек, – отметил исполнительный директор БПС-Сбербанка Дмитрий Подольский. – Переход пройдет в мягком формате: все данные за ночь будут перенесены на новый процессинг. После этого будет возобновлена выдача новых карточек».

Возобновить выдачу именных карт в банке планируют с 29 апреля. В свою очередь для оперативных расчетов и платежей банк сохранил возможность оформления виртуальных платежных карточек в мобильном и интернет-банке. Выпуск такой карты занимает несколько минут. Также сохранена возможность оформления неименной (моментальной) платежной карты в отделениях.

*партнерский материал

Если вы заметили ошибку в тексте новости, пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Поделиться:
Новости по темам:
Читайте также:

 
Теги: Новости
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
БПС-Сбербанк перейдет на собственный процессинг в ночь с 26 на 27 апреля. В банке отмечают, что это повысит скорость внедрения новых технологий. До этого момента...
 
Новости дня
Новости разные
 
На территории Минской области стартовала профилактическая акция «Дом без насилия!»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

13.04.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
14.04.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика