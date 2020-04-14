БПС-Сбербанк перестал оформлять именные карты до запуска нового процессинга 27 апреля

Источник материала: Myfin

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Новый высокотехнологичный центр откроет доступ к неограниченным возможностям. БПС-Сбербанк сможет внедрять передовые технологии и сервисы, в том числе новые для страны. В банке также рассчитывают сократить время и повысить качество обслуживания.



Смена процессинга будет «бесшовной»: данные автоматически перенесут в новый центр. В момент технологического перехода (в ночь на 27 апреля) совершение операции по картам БПС-Сбербанка будет приостановлено. Все остальное время ими можно будет пользоваться свободно. Для перехода держателям карт не потребуется совершать каких-либо действий.

«Нам важно сохранять технологическое лидерство, и новый процессинговый центр как раз поможет в этом. Прежде всего, это отразится на скорости обслуживания, качестве и разнообразии сервисов и технологий для владельцев карточек, – отметил исполнительный директор БПС-Сбербанка Дмитрий Подольский. – Переход пройдет в мягком формате: все данные за ночь будут перенесены на новый процессинг. После этого будет возобновлена выдача новых карточек».

Возобновить выдачу именных карт в банке планируют с 29 апреля. В свою очередь для оперативных расчетов и платежей банк сохранил возможность оформления виртуальных платежных карточек в мобильном и интернет-банке. Выпуск такой карты занимает несколько минут. Также сохранена возможность оформления неименной (моментальной) платежной карты в отделениях.