Мозырский НПЗ нарастил прибыль в 70 раз!

Себестоимость производства нефтепродуктов за год практически не изменилась — 7,9 млрд рублей.





Примечательно, что прибыль от реализации у МНПЗ выросла в 5,5 раза, до 470,7 млн рублей.





Еще более разительно выросла чистая прибыль — в 70 раз, до 293,6 млн рублей.





Удалось это за счет сокращения прочих расходов по инвестиционной деятельности практически наполовину, до 680 млн рублей. А также за счет сокращения расходов по текущей деятельности.





Объем свободных денежных средств у предприятия за год сократился на 16%, до 38,8 млн рублей.