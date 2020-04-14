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Мозырский НПЗ нарастил прибыль в 70 раз!
Источник материала: Партизан
Мозырский нефтеперерабатывающий завод опубликовал отчетность за 2019 год, из которой следует, что предприятие увеличило выручку на 4%, до 8,4 млрд рублей.
Себестоимость производства нефтепродуктов за год практически не изменилась — 7,9 млрд рублей.
Примечательно, что прибыль от реализации у МНПЗ выросла в 5,5 раза, до 470,7 млн рублей.
Еще более разительно выросла чистая прибыль — в 70 раз, до 293,6 млн рублей.
Удалось это за счет сокращения прочих расходов по инвестиционной деятельности практически наполовину, до 680 млн рублей. А также за счет сокращения расходов по текущей деятельности.
Объем свободных денежных средств у предприятия за год сократился на 16%, до 38,8 млн рублей.
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Мозырский нефтеперерабатывающий завод опубликовал отчетность за 2019 год, из которой следует, что предприятие увеличило выручку на 4%, до 8,4 млрд рублей.
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