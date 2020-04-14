На территории Минской области стартовала профилактическая акция «Дом без насилия!»

Источник материала: Новости Дзержинска

С 13 по 24 апреля на территории столичного региона проводится акция «Дом без насилия!», направленная на профилактику домашнего насилия, сообщает пресс-служба УВД Минского облисполкома.

Во время проведения данного мероприятия сотрудниками милиции будет усилен контроль в отношении граждан, совершающих насилие в семье. Также будут приниматься дополнительные меры по защите лиц преклонного возраста.

- Каждый день в оперативно-дежурные службы отделов милиции области поступают многочисленные вызовы на семейные скандалы, однако многие граждане опасаются обращаться в ОВД, страшась еще большей злобы со стороны непутевых домочадцев. Практика показывает, что наоборот, уверившись в своей безнаказанности, дебоширы наглеют и идут на более тяжкие преступления, - подчеркнул Андрей Амбражей, заместитель начальника управления охраны правопорядка и профилактики УВД Миноблисполкома.

О фактах семейного насилия нужно обращаться в органы внутренних дел по телефону 102 или по "горячей линии" для пострадавших от домашнего насилия 8-801-100-8-801.



