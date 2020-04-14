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Александр Лукашенко о природном газе: «Цена должна быть более адаптивной, а механизм расчётов – подъёмным для потребителей»

14.04.2020 17:28 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Президент Беларуси призвал страны ЕАЭС к сплоченности в условиях пандемии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 14 апреля в режиме видеоконференции прошла рабочая встреча членов Высшего Евразийского экономического совета.

Александр Лукашенко о природном газе: «Цена должна быть более адаптивной, а механизм расчётов – подъёмным для потребителей»

Глава государства призвал действовать сообща. Причем рассчитывать не только на текущее развитие ситуации, но и на перспективу. Белорусский лидер предложил сформировать региональный «пояс безопасности» и для этого ускорить создание на территории ЕАЭС импортозамещающих производств.

«Нам всем нужно действовать в границах разумной достаточности». Президент Беларуси призвал страны ЕАЭС к сплочённости в условиях пандемии

Евразийская экономическая комиссия инициировала ряд мер, которые можно отнести к первоочередным, однако, по мнению Александра Лукашенко, они не охватывают весь комплекс необходимых действий.

Александр Лукашенко о природном газе: «Цена должна быть более адаптивной, а механизм расчётов – подъёмным для потребителей»

Александр Лукашенко о природном газе: «Цена должна быть более адаптивной, а механизм расчётов – подъёмным для потребителей»

Глава государства рассказал о мерах, принимаемых нашей страной на фоне пандемии, и отметил важность сохранения транзитного сообщения.

Александр Лукашенко призвал к выработке единых правил регулирования внешней торговли союза и обозначил необходимость принятия более действенных мер по развитию промышленного сотрудничества. При этом глава государства подчеркнул, что устойчивой работе экономики союза существенно мешают нерешенные проблемы в сфере энергетики.

Президент Беларуси: «Вместе пережить этот глобальный кризис нам будет легче»

Александр Лукашенко о природном газе: «Цена должна быть более адаптивной, а механизм расчётов – подъёмным для потребителей»

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:  
Пока мы не вышли на общие энергетические рынки в ЕАЭС, нам надо договориться о том, как мы поступим в складывающейся ситуации. В первую очередь это касается цен и расчетов за природный газ. Очевидно, что при таком резком изменении экономической конъюнктуры цена должна быть более адаптивной, а механизм расчетов – подъемным для потребителей. В этой части мое особое обращение президенту Владимиру Владимировичу Путину, чтобы мы оперативно могли рассмотреть этот вопрос. Сообща мы должны предпринять решительные действия, рассчитанные не только на текущее развитие ситуации, но и на перспективу.

Александр Лукашенко о природном газе: «Цена должна быть более адаптивной, а механизм расчётов – подъёмным для потребителей»

Люди в материале: Александр Лукашенко

 
 
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Новости Беларуси. Президент Беларуси призвал страны ЕАЭС к сплоченности в условиях пандемии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 14 апреля в режиме...
 
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