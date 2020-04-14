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Александр Лукашенко о природном газе: «Цена должна быть более адаптивной, а механизм расчётов – подъёмным для потребителей»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Президент Беларуси призвал страны ЕАЭС к сплоченности в условиях пандемии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 14 апреля в режиме видеоконференции прошла рабочая встреча членов Высшего Евразийского экономического совета.
Глава государства призвал действовать сообща. Причем рассчитывать не только на текущее развитие ситуации, но и на перспективу. Белорусский лидер предложил сформировать региональный «пояс безопасности» и для этого ускорить создание на территории ЕАЭС импортозамещающих производств.
Евразийская экономическая комиссия инициировала ряд мер, которые можно отнести к первоочередным, однако, по мнению Александра Лукашенко, они не охватывают весь комплекс необходимых действий.
Глава государства рассказал о мерах, принимаемых нашей страной на фоне пандемии, и отметил важность сохранения транзитного сообщения.
Александр Лукашенко призвал к выработке единых правил регулирования внешней торговли союза и обозначил необходимость принятия более действенных мер по развитию промышленного сотрудничества. При этом глава государства подчеркнул, что устойчивой работе экономики союза существенно мешают нерешенные проблемы в сфере энергетики.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
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Александр Лукашенко о природном газе: «Цена должна быть более адаптивной, а механизм расчётов – подъёмным для потребителей»
Новости Беларуси. Президент Беларуси призвал страны ЕАЭС к сплоченности в условиях пандемии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 14 апреля в режиме...
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