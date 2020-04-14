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Поддержка. Сборка корпусной мебели
14.04.2020 — Разное | Слуцк Город
Источник материала: Слуцк Город
СБОРКА КОРПУСНОЙ МЕБЕЛИ
● сборка КУХОНЬ ПОД КЛЮЧ
Быстрый выезд в любую точку города или района.
По всем вопросам обращайтесь по телефонам: Vel/Veiber +375 29 126 94 42; mts +375 29 855 01 65.
Данная новость опубликована в рамках акции SlutskGorod по поддержке малого бизнеса. Подробности и условия можно узнать
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Сборка кухонь, спальней, комодов, шкафов, детских кроватей, горок, секций, стенок. Быстрый выезд в любую точку города или района.
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