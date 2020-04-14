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«Минчанка» подала заявку на участие в Открытом чемпионате России по волейболу
Источник материала: ОНТ
«Минчанка» подала заявку на участие в Открытом чемпионате России по волейболу в следующем сезоне.
Если заявка будет удовлетворена, то белорусский клуб третий год подряд выступит в премьер-лиге. Два раза команда финишировал на десятой позиции. А сейчас столичный клуб готовится к матчам чемпионата Беларуси. Команда должна была начать турнир со второго этапа. После первого – лидирует могилевский «Коммунальник». Решение о продолжении чемпионата Беларуси исполком федерации должен принять 20 апреля.
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«Минчанка» подала заявку на участие в Открытом чемпионате России по волейболу в следующем сезоне. Если заявка будет удовлетворена, то белорусский клуб третий год...
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