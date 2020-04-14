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«И никто из моих коллег не принёс стакан воды!» Лариса Гринько рассказала о казусах в прямом эфире
Источник материала: СТВ
Телеведущая откровенно рассказала о себе и своей работе в программе
Вадим Щеглов, ведущий СТВ:
Лариса Гринько, телеведущая:
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Телеведущая откровенно рассказала о себе и своей работе в программе «В людях». Вадим Щеглов, ведущий СТВ:Прямые эфиры – это всегда волнительно. Даже в последнее...
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