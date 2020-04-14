ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

«И никто из моих коллег не принёс стакан воды!» Лариса Гринько рассказала о казусах в прямом эфире

14.04.2020 18:02 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Телеведущая откровенно рассказала о себе и своей работе в программе «В людях».

Вадим Щеглов, ведущий СТВ:
Прямые эфиры – это всегда волнительно. Даже в последнее время бывают разные ситуации и у корреспондентов, и у наших коллег, которые выходят в прямом эфире. Кому-то становится даже плохо во время эфира. И это ведь всегда очень опасно и очень ответственно. А бывали ли в Вашей творческой судьбе какие-то истории или казусы в прямом эфире?

«Не спилась, не потеряла себя. Она вышивает». Гринько рассказала о самом запомнившемся интервью – с женщиной без рук и ног

Лариса Гринько, телеведущая:
Ну да. У меня была история, когда я раскашлялась, допустим. Бывает какой-то спазм. Может, кто-то оттуда, с той стороны экрана на меня не так посмотрел. И, в общем, я кашляю 10 секунд, 20 секунд. И я не могу остановиться. И никто из моих коллег не принёс стакан воды! Были добегания в эфир – когда уже пошло время эфира, а ты вбегаешь, запыхавшись – такое было. Но это, всё-таки, мелочи, которые даже не стоит вспоминать.

«И никто из моих коллег не принёс стакан воды!» Лариса Гринько рассказала о казусах в прямом эфире

Люди в материале: Лариса Гринько, Вадим Щеглов

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Телеведущая откровенно рассказала о себе и своей работе в программе «В людях». Вадим Щеглов, ведущий СТВ:Прямые эфиры – это всегда волнительно. Даже в последнее...
 
Новости дня
Новости разные
 
Полностью выгорела комната: электросамокат взорвался на зарядке в Минске
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

13.04.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
14.04.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика