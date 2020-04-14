Предприниматели говорят о катастрофе: малый бизнес в Беларуси умрет?

Такой ответ получило РОО «Перспектива» в результате опроса индивидуальных предпринимателей. Блиц-опрос среди предпринимателей розничной торговли проведен менее чем за сутки, ответы дали 1089 предпринимателей.





Вот как распределились ответы ИП на вопрос «Оцените, пожалуйста, потери прибыли и клиентов сфере розничной торговли непродовольственной группы товаров на рынках, торговых центрах и магазинах за март-апрель 2020 года»:









Оценки потери прибыли и клиентов, в %:





100 — ответило 23,4% опрошенных;

90 — ответило 40,3 % опрошенных;

80 — ответило 21% опрошенных;

70 — ответило 8% опрошенных;

60 — ответило 2,9% опрошенных;

50 — ответило 2,8% опрошенных;

40 — ответило 0,8% опрошенных;

30 —ответило 0,3% опрошенных;

10 — ответило 0, 4% опрошенных;

Потерь нет, зарабатываю в плюсе — ответило 0,1% опрошенных.





Большинство предпринимателей говорит о потерях прибыли и клиентов в торговле за март-апрель - они составили от 80 до 100%.





«Почти 85% предпринимателей в ближайшее время не смогут далее осуществлять свой бизнес и будут разорены. Начнутся хаотичные съезды с магазинов, расторжения договоров, вследствие отсутствия прибыли и уплаты по обязательствам — заключённым договорам аренды и налогам.





Таким образом, "Перспектива" прогнозирует в течении мая кризис неплатежей или так называемый эффект домино, когда цепочка начнёт разрываться с низу до верху», - делает вывод «Перспектива».





Вот как ситуация выглядит в графиках:

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РОО «Перспектива» неоднократно предлагало варианты минимизации кризиса для ИП, но ответа от властей так и не получило. А объявленная премьер-министром Сергеем Румасом антикризисная программа не принята до сих пор.





"С нами правительство на контакт не выходило и никаких запросов о состоянии дел не запрашивало. Это значит только одно — ИП предоставлены сами себе и должны выживать сами по себе. Других объяснений нет", - говорит лидер предпринимательского движения Анатолий Шумченко.











