Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси 15 апреля из-за сильного ветра

Источник материала: Пинский Вестник

В среду будет облачно с прояснениями. Ночью по северу страны пройдут небольшие осадки, в основном мокрый снег. Утром и днем на большей части территории Беларуси ожидается мокрый снег, переходящий в дождь. В ночные и утренние часы на отдельных участках дорог будет гололедица. Ветер прогнозируется западный 5-10 м/с, порывы могут достигать 14 м/с, а утром и днем на большей части территории порывы будут до 15-20 м/с.

Температура воздуха ночью будет колебаться от минус 4 до плюс 1 градуса. Дневная температура составит 4-10 градусов тепла.

Синоптики также предупреждают о неблагоприятном метеорологическом явлении в четверг. Ночью 16 апреля по западу, а днем на большей части страны ожидается усиление порывов ветра до 15-22 м/с.





БелТА