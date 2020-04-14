Богослужение из Жировичского монастыря на Пасху. Где смотреть?

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Митрополит Павел призвал верующих воздержаться от посещения храмов (подробнее здесь ), сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В пасхальные праздники храмы закрывать не намерены, там будут совершать богослужения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Поэтому верующие вправе сами принять для себя решение, но при этом помнить о рекомендациях и мерах безопасности.









Прочувствовать атмосферу в полной мере поможет и наш телеканал. СТВ в праздничную ночь будет транслировать пасхальное богослужение из Жировичского монастыря.







