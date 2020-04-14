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Богослужение из Жировичского монастыря на Пасху. Где смотреть?

14.04.2020 18:02 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Митрополит Павел призвал верующих воздержаться от посещения храмов (подробнее здесь), сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В пасхальные праздники храмы закрывать не намерены, там будут совершать богослужения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Поэтому верующие вправе сами принять для себя решение, но при этом помнить о рекомендациях и мерах безопасности.

Богослужение из Жировичского монастыря на Пасху. Где смотреть?

Богослужение из Жировичского монастыря на Пасху. Где смотреть?

Прочувствовать атмосферу в полной мере поможет и наш телеканал. СТВ в праздничную ночь будет транслировать пасхальное богослужение из Жировичского монастыря.

Богослужение из Жировичского монастыря на Пасху. Где смотреть?

Богослужение из Жировичского монастыря на Пасху. Где смотреть?

Люди в материале: Митрополит Минский и Заславский Павел

 
 
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Новости Беларуси. Митрополит Павел призвал верующих воздержаться от посещения храмов (подробнее здесь), сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В пасхальные...
 
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