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Богослужение из Жировичского монастыря на Пасху. Где смотреть?
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Митрополит Павел призвал верующих воздержаться от посещения храмов (подробнее
В пасхальные праздники храмы закрывать не намерены, там будут совершать богослужения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Поэтому верующие вправе сами принять для себя решение, но при этом помнить о рекомендациях и мерах безопасности.
Прочувствовать атмосферу в полной мере поможет и наш телеканал. СТВ в праздничную ночь будет транслировать пасхальное богослужение из Жировичского монастыря.
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Новости Беларуси. Митрополит Павел призвал верующих воздержаться от посещения храмов (подробнее здесь), сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В пасхальные...
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