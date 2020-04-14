Чемпионат Англии по футболу может возобновиться уже в июне

Источник материала: ОНТ

До этого времени клубы отправятся на трёхнедельную подготовку. Первые после перерыва игры Английской премьер-лиги могут пройти 6 июня.

Вероятно, что остаток сезона команды проведут при закрытых трибунах. Ранее сообщалось, что 92 встречи премьер-лиги будут сыграны летом в течение пяти недель. При таком развитии событий каждая команда сыграет не менее двух матчей в неделю.

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