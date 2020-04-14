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Чемпионат Англии по футболу может возобновиться уже в июне

14.04.2020 18:32 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Чемпионат Англии по футболу может возобновиться уже в июне

До этого времени клубы отправятся на трёхнедельную подготовку. Первые после перерыва игры Английской премьер-лиги могут пройти 6 июня. 

Вероятно, что остаток сезона команды проведут  при закрытых трибунах. Ранее сообщалось, что 92 встречи премьер-лиги будут сыграны летом в течение пяти недель. При таком развитии событий каждая команда сыграет не менее двух матчей в неделю.

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До этого времени клубы отправятся на трёхнедельную подготовку. Первые после перерыва игры Английской премьер-лиги могут пройти 6 июня.  Вероятно, что остаток...
 
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