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«Это профилакторий для маленьких телят». Посмотрели, как растят животных на фермах
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Белорусские аграрии практически завершили сев яровых. Работы идут на последних гектарах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Отстает лишь северный регион, где работа проведена чуть больше, чем на трети площадей. В Могилёвской области сразу же приступили к кукурузе. В 2020 году её планируют здесь собрать вдвое больше.
Лилия Альшевская, начальник молочно-товарного комплекса «Заполье»:
На комплексе в «Заполье» 200 телят до трёх месяцев. Малышей содержат в индивидуальных домиках и за каждым глаз да глаз.
Ирина Недобоева, корреспондент:
Золотой стандарт прибавки в весе у телят – 800 граммов. К этому стремятся не только в «Заполье», но и во всех хозяйствах района. Ведь от этого зависит, как скоро бурёнка сможет давать молоко, а это прибыль.
Михаил Демидов, начальник управления по сельскому хозяйству и продовольствию Белыничского райисполкома:
В соседней «Искре» этот показатель даже переплюнули – бурёнок взвешивают и по итогу сортируют, ведь для каждой весовой категории свое меню. Фишка хозяйства – условия содержания. Лёгкая ферма – эдакое ноу-хау в белорусском животноводстве. Деревянные сооружения дешевле капитальных аналогов в 12 раз! Прибавка в весе порой переваливает за кило в месяц.
Виктор Кривонос, директор белыничского хозяйства «Агросервис»:
Руководитель хозяйства – аграрий с большим опытом – даже слушать не хочет о карантине. Простои в работе приведут к дефициту продовольствия как минимум.
Виктор Кривонос:
В общей структуре посевных площадей области озимые культуры и заняли 65%.
Виктор Витковский, председатель комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Могилёвского облисполкома:
Область уже приступила к севу кукурузы. В этом сезоне посевные площади под эту фуражную культуру увеличили вдвое. А вот овса из-за его низкой урожайности наоборот на 20 тысяч гектаров меньше.
Денис Кейзеров, первый заместитель председателя Круглянского райисполкома:
Успеть посеять вовремя, грамотно защитить и подкормить будущий урожай. Обеспечение продовольственной безопасности – задача для аграриев в этом сезоне стоит как никогда остро, но они справляются.
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Новости Беларуси. Белорусские аграрии практически завершили сев яровых. Работы идут на последних гектарах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Отстает...
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