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«Это профилакторий для маленьких телят». Посмотрели, как растят животных на фермах

14.04.2020 19:04 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Белорусские аграрии практически завершили сев яровых. Работы идут на последних гектарах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Отстает лишь северный регион, где работа проведена чуть больше, чем на трети площадей. В Могилёвской области сразу же приступили к кукурузе. В 2020 году её планируют здесь собрать вдвое больше.

Почему – знает Ирина Недобоева.

«Это профилакторий для маленьких телят». Посмотрели, как растят животных на фермах

Лилия Альшевская, начальник молочно-товарного комплекса «Заполье»:
Это профилакторий для маленьких телят, которые находятся здесь 21 день от рождения.

«Это профилакторий для маленьких телят». Посмотрели, как растят животных на фермах

На комплексе в «Заполье» 200 телят до трёх месяцев. Малышей содержат в индивидуальных домиках и за каждым глаз да глаз.

«Это профилакторий для маленьких телят». Посмотрели, как растят животных на фермах

Ирина Недобоева, корреспондент:
Только за эту ночь в хозяйстве родились пятеро малышей. Все телята содержатся вот в таких индивидуальных домиках. Просто, но при этом дёшево и максимально эффективно. Предусмотрены и вентиляция, и содержание, и кормление. Всё для того, чтобы сохранить жизнь каждого телёнка.

«Это профилакторий для маленьких телят». Посмотрели, как растят животных на фермах

«Это профилакторий для маленьких телят». Посмотрели, как растят животных на фермах

Золотой стандарт прибавки в весе у телят – 800 граммов. К этому стремятся не только в «Заполье», но и во всех хозяйствах района. Ведь от этого зависит, как скоро бурёнка сможет давать молоко, а это прибыль.

«Это профилакторий для маленьких телят». Посмотрели, как растят животных на фермах

Михаил Демидов, начальник управления по сельскому хозяйству и продовольствию Белыничского райисполкома:
В районе сохранность телят составляет 95 %. При этом это обеспечение стартерных комбикормов. На раскачку у нас времени нет, технологию нужно соблюдать строжайшим элементом.

«Это профилакторий для маленьких телят». Посмотрели, как растят животных на фермах

В соседней «Искре» этот показатель даже переплюнули – бурёнок взвешивают и по итогу сортируют, ведь для каждой весовой категории свое меню. Фишка хозяйства – условия содержания. Лёгкая ферма – эдакое ноу-хау в белорусском животноводстве. Деревянные сооружения дешевле капитальных аналогов в 12 раз! Прибавка в весе порой переваливает за кило в месяц.

«Это профилакторий для маленьких телят». Посмотрели, как растят животных на фермах

Виктор Кривонос, директор белыничского хозяйства «Агросервис»:
Такое содержание скота, где нормальный микроклимат, где животные чувствуют себя вольготно. От этого получается и привес, и экономика.

«Это профилакторий для маленьких телят». Посмотрели, как растят животных на фермах

Руководитель хозяйства – аграрий с большим опытом – даже слушать не хочет о карантине. Простои в работе приведут к дефициту продовольствия как минимум.

Виктор Кривонос:
Наше дело работать и обеспечивать страну молоком, мясом и хлебом. Как это можно понять, даже не представляю, как можно остановить сельское хозяйство. Это нереально.

«Это профилакторий для маленьких телят». Посмотрели, как растят животных на фермах

В общей структуре посевных площадей области озимые культуры и заняли 65%.

«Это профилакторий для маленьких телят». Посмотрели, как растят животных на фермах

Виктор Витковский, председатель комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Могилёвского облисполкома:
Каравай республиканский увеличим на 15-20 % только от озимых культур. Это позволит получить запланированный вал зерна в 1 240 000. Получить выручку, чтобы выплатить зарплату не менее 1 000 рублей.

«Это профилакторий для маленьких телят». Посмотрели, как растят животных на фермах

Область уже приступила к севу кукурузы. В этом сезоне посевные площади под эту фуражную культуру увеличили вдвое. А вот овса из-за его низкой урожайности наоборот на 20 тысяч гектаров меньше.

«Это профилакторий для маленьких телят». Посмотрели, как растят животных на фермах

Денис Кейзеров, первый заместитель председателя Круглянского райисполкома:
Произвели полную подкормку озимых, как видите, они сохранились достойно. Имеется у нас к уровню прошлого года 176 % минеральных удобрений, Что способствует увеличению на 140 % вала зерновых культур.

Успеть посеять вовремя, грамотно защитить и подкормить будущий урожай. Обеспечение продовольственной безопасности – задача для аграриев в этом сезоне стоит как никогда остро, но они справляются.

Люди в материале: Ирина Недобоева, Денис Кейзеров, Лилия Альшевская, Михаил Демидов, Виктор Кривонос, Виктор Витковский

 
 
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Новости Беларуси. Белорусские аграрии практически завершили сев яровых. Работы идут на последних гектарах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Отстает...
 
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Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
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