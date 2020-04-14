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Правительство увеличило квоты на производство антисептиков и дезинфицирующих средств

14.04.2020 18:48 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Совет Министров скорректировал квоты на производство антисептических лекарственных и дезинфицирующих средств, относящихся к непищевой спиртосодержащей продукции. Соответствующее решение закреплено постановлением Совмина от 14 апреля 2020 года №221, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт правительства.

Правительство увеличило квоты на производство антисептиков и дезинфицирующих средств

Квота на производство в 2020 году антисептиков для Минской области увеличена на 28 тыс. дал (с 92 до 120 тыс. дал). На дезинфицирующие средства квоту Минскому облисполкому повысили на 125,5 тыс. дал (с 180 до 305,5 тыс. дал), концерну "Белгоспищепром" на 350 тыс. дал (с 150 до 500 тыс. дал).

Установлены квоты на производство дезинфицирующих средств для Витебской области - 26 тыс. дал, для НАН Беларуси - 200 тыс. дал.

Постановление принято на основании закона от 27 августа 2008 года №429 "О государственном регулировании производства и оборота алкогольной, непищевой спиртосодержащей продукции и непищевого этилового спирта".

Документ вступает в силу после его официального опубликования.

 
 
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  Совет Министров скорректировал квоты на производство антисептических лекарственных и дезинфицирующих средств, относящихся к непищевой спиртосодержащей...
 
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