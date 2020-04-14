Прогноз погоды на 15 апреля: сыро, холодно и ветрено

Источник материала: ОНТ

После кратковременного потепления температура вновь вернулась в рамки нормы. В некоторых регионах даже чуть ниже. По прогнозам ненастье и прохлада задержатся надолго.

15 апреля погоду в нашей стране будет определять атмосферный фронт, который смещается с Балтийского моря. Вслед за ним начнет поступать холодная неустойчивая воздушная масса с северо-запада Европы. Нас ждет сырая, прохладная и ветреная погода.

В среду - облачно с прояснениями. Ночью по северу пройдет небольшой мокрый снег. Утром и днем он ожидается на большей части территории страны, местами будет переходить в дождь. Влажность – до 80%. Ветер западный порывистый, утром и днем сильный порывистый. Атмосферное давление ночью не изменится, днем будет падать.

Утром на столбиках термометров будет около 0°C. Чуть теплее по востоку и западу – до +2°C. Но с учетом влажности и ветра по ощущениям будет на 5-7 градусов прохладнее. Поэтому одевайтесь теплее.

В середине дня воздух немного прогреется. Ожидается от +5°C по северо-востоку до +7°C по юго-западу.

К вечеру температура понизится на 1-2 градуса: по северо-востоку – +4°C, по юго-западу до +6°C.

В зоне активных атмосферных фронтов территория Беларуси будет находиться как минимум до конца рабочей недели. Поэтому привыкаем к прохладному и ветреному апрелю. Дискомфорта добавит и дождь, ночью и утром переходящий в мокрый снег. Температура прогнозируется 0…+6°C ночью, при прояснениях даже до -3°C. Днем +7…+14°C, в южных районах на пару градусов выше.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram