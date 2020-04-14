Внимание! Мошенники разводят по-новому - через липовые транспорные документы

Продавец прислал мужчине из Новополоцка фото документов о доставке, но в транспортной компании о такой посылке ничего не знали, сообщила официальный представитель УВД Витебского облисполкома Ольга Шкуратова.





Изначально новополочанин хотел оплатить покупку наложенным платежом, но продавец предложил ему доставку через курьерскую службу. Он объяснил, что давно сотрудничает с транспортными компаниями и прислал мужчине фото документов об отправке. После этого покупатель перечислил на его карту 750 рублей и стал дожидаться посылки.





Через какое-то время новополочанин обратился в транспортную компанию, чтобы узнать, когда ему доставят товар. Там ему сообщили, что ничего не знают о такой посылке и документы, которые были у мужчины, никогда не заполнялись. Тогда потерпевший обратился в милицию. Оказалось, что в Новополоцке таких случаев уже три.









Фото: УВД Витебского облисполкома





Мошенников еще разыскивают, но в УВД уже знакомы с такой схемой:





Выставляя объявление о продаже товара в интернет-ресурсах, преступники указывают номер телефона, который зарегистрирован, как правило, на случайных людей. Как только появляется потенциальный покупатель, ведут переписку с ним посредством смс или мессенджеров. Когда покупатель соглашается на приобретение вещи, его предупреждают о том, что товар может быть отправлен только транспортной компанией, с которой налажено сотрудничество (что достаточно удобно- ходить на почту и стоять в очередях не нужно). Затем мошенники подделывают документы какой-либо известной транспортной компании и отсылают их фото заказчику товара. Жертва, чувствуя уверенность в легитимности сделки, отправляет задаток либо всю сумму за приобретенное. После того как мошенники получают деньги, мобильный телефон уже недоступен, как и продавец.



