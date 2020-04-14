Президент ввел новые льготы на электроэнергию для населения

Источник материала: Tut.by

Александр Лукашенко подписал анонсированный указ , который должен стимулировать население к переходу в своих жилых домах на использование электроэнергии для отопления, подогрева воды и приготовления пищи. Это следует из сообщения пресс-службы президента. Ранее сообщалось, что власти разработали проект указа «О возмещении расходов на электроснабжение эксплуатируемого жилищного фонда». Новшества намеревались ввести для владельцев одноквартирных жилых домов.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Pixabay.com

Как сообщают в пресс-службе президента, документ принят для стимулирования населения к использованию электрической энергии для нужд отопления, горячего водоснабжения и приготовления пищи. Это касается одноквартирных жилых домов.

По указу № 127 «О возмещении расходов на электроснабжение эксплуатируемого жилищного фонда» от 14 апреля гражданам будет возмещаться за счет средств местных бюджетов часть расходов на проведение электроснабжения эксплуатируемого жилищного фонда для отопления, горячего водообеспечения и приготовления пищи — в размере 20% от стоимости выполненных работ, но не более 40 базовых величин.

«Для возмещения расходов гражданин должен быть включен в формируемые местными исполнительными и распорядительными органами списки. Указом предусмотрена соответствующая административная процедура и определен перечень документов, которые человек должен представить в местный орган власти, — сообщают в пресс-службе президента. — В течение трех месяцев после официального опубликования указа правительством будет определен порядок возмещения расходов на электроснабжение».