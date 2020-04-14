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Россиянин ради денег инсценировал свою смерть перед любовницей

14.04.2020 20:16 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Россиянин ради денег инсценировал свою смерть перед любовницей

В Москве полиция задержала мужчину, который инсценировал свою смерть перед любовницей ради получения денег. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на начальника пресс-службы столичного управления МВД Владимира Васенина.

33-летняя женщина обратилась в полицию с заявлением о вымогательстве. Мужчина, с которой у нее был роман, признался, что смертельно болен. Через некоторое время в соцсетях она узнала о его смерти. С женщиной связался якобы родственник покойника с требованием денег. В случае отказа он угрожал распространить в Сети ее интимные фотографии. Женщина перевела деньги в размере 230 тысяч рублей.

В ходе расследования правоохранители задержали 38-летнего подозреваемого. По факту возбуждено уголовное дело о вымогательстве, с подозреваемого взяли подписку о невыезде.

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В Москве полиция задержала мужчину, который инсценировал свою смерть перед любовницей ради получения денег. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на начальника...
 
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