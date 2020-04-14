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До мая отложили суд по делу о "красных руках Пушкина"

14.04.2020 20:20 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Решение о назначении суда по уголовному делу молодофронтовца Филиппа Шаврова отложено на месяц — до 3 мая.

Такое решение 3 апреля принял председатель суда Центрального района Минска Александр Петраш, пишет правозащитный сайт "Весна".

В постановлении судьи такое решение объясняется "особой сложностью данного уголовного дела и значительным объемом".

Напомним, Шаврова обвиняют в хулиганстве, за что он может получить до двух лет лишения свободы. Уже два месяца молодофронтовца держат под стражей. Правозащитники "Весны" считают непропорциональным такое удержание парня за решеткой и считают, что властями в этом случае руководят политические мотивы.


Постановление по делу Филиппа Шаврова
 
Теги: Минск
 
 
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Решение о назначении суда по уголовному делу молодофронтовца Филиппа Шаврова отложено на месяц — до 3 мая.
 
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