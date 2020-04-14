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До мая отложили суд по делу о "красных руках Пушкина"
Источник материала: Партизан
Решение о назначении суда по уголовному делу молодофронтовца Филиппа Шаврова отложено на месяц — до 3 мая.
Такое решение 3 апреля принял председатель суда Центрального района Минска Александр Петраш,
В постановлении судьи такое решение объясняется "особой сложностью данного уголовного дела и значительным объемом".
Напомним, Шаврова обвиняют в хулиганстве, за что он может получить до двух лет лишения свободы. Уже два месяца молодофронтовца держат под стражей. Правозащитники "Весны" считают непропорциональным такое удержание парня за решеткой и считают, что властями в этом случае руководят политические мотивы.
Постановление по делу Филиппа Шаврова
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Решение о назначении суда по уголовному делу молодофронтовца Филиппа Шаврова отложено на месяц — до 3 мая.
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