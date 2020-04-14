пишет правозащитный сайт "Весна". Такое решение 3 апреля принял председатель суда Центрального района Минска Александр Петраш,правозащитный сайт "Весна".





В постановлении судьи такое решение объясняется "особой сложностью данного уголовного дела и значительным объемом".





Напомним, Шаврова обвиняют в хулиганстве, за что он может получить до двух лет лишения свободы. Уже два месяца молодофронтовца держат под стражей. Правозащитники "Весны" считают непропорциональным такое удержание парня за решеткой и считают, что властями в этом случае руководят политические мотивы.









Постановление по делу Филиппа Шаврова



