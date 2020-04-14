Гродненский драмтеатр на время приостановил показ спектаклей, но начал обновлять свой YouTube

Источник материала: Вороновская газета





Гродненский областной драматический театр с сегодняшнего дня отменяет все спектакли, которые должны были пройти на сцене в этом месяце, а с 22 апреля всем коллективом уходит в отпуск.

– Это связано со сложившейся эпидемиологической ситуацией и теми рекомендациями, которые сегодня даются всем учреждениям культуры, – рассказал директор Гродненского областного драматического театра Игорь Гедич. – Жители города стараются избегать большого скопления людей, а пока отказываются от посещения массовых культурных мероприятий. Это, разумеется, сказалось на количестве зрителей в зале. В то же время мы понимаем всю ответственность ситуации, поэтому приняли такое решение.

Из отпуска театральный коллектив планирует выйти не раньше последних чисел мая, поэтому майский репертуар, по словам директора, также скорректируют: спектакли отменят либо перенесут. Сейчас в театре идут репетиции, труппа готовит репертуар на июнь. Параллельно с этим обновляются декорации. В театре надеются, что к лету ситуация наладится, в зал снова вернутся зрители.

А пока публике предлагают почаще заглядывать на ютуб-канал театра TheDramagrodno. Уже сегодня там будут открыты ссылки на онлайн-показ спектаклей «Паляванне на пацукоў» и «Время и семья». Здесь же размещаются телесюжеты и видеоинтервью с актерами, режиссером и сотрудниками театра, новости театральной жизни, трейлеры постановок.

В ближайшую субботу, 18 апреля, в 14.45 телеканал «Гродно Плюс» проведет трансляцию спектакля «Вдова, коротышка, тюлень и другие», премьера которого состоялась не так давно.

Анна РАДЮК https://grodnonews.by/