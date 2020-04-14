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В БНТУ начали изготавливать детали для аппаратов ИВЛ с помощью 3D-принтера

15.04.2020 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

В БНТУ начали изготавливать детали для аппаратов ИВЛ с помощью 3D-принтера

В БНТУ начали изготавливать детали для аппаратов искусственной вентиляции легких с помощью 3D-принтера, сообщили БЕЛТА в пресс-службе университета.

«Белорусский национальный технический университет и научно-технологический парк БНТУ «Политехник» незамедлительно откликнулись на запрос Министерства здравоохранения и Минского научно-практического центра хирургии, трансплантологии и гематологии об экстренной потребности в изготовлении комплектующих для аппаратов ИВЛ и средств защиты для оказания поддержки белорусским медикам, — рассказали в пресс-службе. — В сотрудничестве с отделом анестезиологии, реанимации и интенсивной терапии центра в БНТУ начато изготовление образцов системы для подачи и увлажнения кислорода, включая переходник от точечных источников подачи кислорода, крышку для емкости увлажнителя кислорода с опцией разветвления на два катетера, разветвитель подачи увлажненного кислорода».

Кроме этого, на 3D-принтере изготовлены образцы и проводятся испытания клапана Вентури для аппаратов вентиляции легких (устройство для насыщения воздуха кислородом в разных дозировках) двух типов. В самое ближайшее время начнется их выпуск.

Как сообщалось ранее, на базе лаборатории быстрого прототипирования FABLAB налажено изготовление защитных экранных масок путем резки на лазерном станке с числовым программным управлением и печати на 3D-принтерах. На сегодняшний день конструкция масок улучшена, что позволяет их производить и поставлять в медучреждения в большем объеме. В разработку и производство представленных изделий включены как ведущие специалисты БНТУ и технопарка БНТУ «Политехник», так и инновационно активные студенты и магистранты университета.

https://www.belta.by/

 
 
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В БНТУ начали изготавливать детали для аппаратов искусственной вентиляции легких с помощью 3D-принтера, сообщили БЕЛТА в пресс-службе университета. «Белорусский...
 
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