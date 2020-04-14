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Семейный скандал закончился убийством. Пьяный мозырянин выбросил жену с 7-го этажа

14.04.2020 20:20 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Жуткое ЧП произошло вчера, 13 апреля в Мозыре, в доме по Бульвару Юности.

Как стало известно «Сильным новостям», в результате семейной ссоры пьяный мозырянин 1983 года рождения выбросил с балкона квартиры на 7-м этаже свою жену 1985 года рождения.

Женщина скончалась.
 
 
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Жуткое ЧП произошло вчера, 13 апреля в Мозыре, в доме по Бульвару Юности.
 
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