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Семейный скандал закончился убийством. Пьяный мозырянин выбросил жену с 7-го этажа
Источник материала: Партизан
Жуткое ЧП произошло вчера, 13 апреля в Мозыре, в доме по Бульвару Юности.
Как стало известно «Сильным новостям», в результате семейной ссоры пьяный мозырянин 1983 года рождения выбросил с балкона квартиры на 7-м этаже свою жену 1985 года рождения.
Женщина скончалась.
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Жуткое ЧП произошло вчера, 13 апреля в Мозыре, в доме по Бульвару Юности.
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