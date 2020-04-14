И.Ю. Киктенко: Новый корпус онкодиспансера планируется открыть летом

Источник материала: Пинский Вестник

Постоянный интерес к системе здравоохранения как со стороны государства, профессионального сообщества, так и со стороны обычных граждан обусловлен тем, что успехи и неудачи данной системы касаются каждого из нас и связаны они в том числе и с процессом осуществления прав человека в одной из важнейших составляющих социальной сферы нашего государства. Сохраняя основополагающие принципы со времен обретения независимости, система здравоохранения Беларуси переживает поэтапные изменения, последние из которых нашли свою актуализацию в городе над Пиной в Комплексном плане мероприятий по устойчивому социально-экономическому развитию Пинска за период

2018-2020 гг. Об этом и многом другом корреспондент «ПВ» беседовала с главврачом УЗ «Пинская центральная

поликлиника» Игорем КИКТЕНКО.



— Данный план в части здравоохранения включает около 12 пунктов, которые подразумевают мероприятия как организационные, так и требующие серьезных материальных вложений. Первые из них уже выполнены: это объединение Пинского лечебно-диагностического центра со стоматологической поликлиникой с целью последующей организации платных приемов пациентов на базе данного учреждения здравоохранения. Планируется разграничить платные и бесплатные потоки пациентов и предложить новые виды услуг населению города, — отмечает Игорь Юрьевич. — Также за счет данной реорганизации нам удалось создать восемь новых рабочих мест.



— К числу первоочередных задач, которые приходится решать здравоохранению и другим ведомствам в социальной сфере, со времен начала формирования данной системы относятся поиск и внедрение эффективных форм и методов сохранения здоровья женщин и детей. Что предусмотрено в этой связи Комплексным планом?



— Произошло присоединение филиала «Женская консультация» к учреждению здравоохранения «Пинский межрайонный родильный дом» в целях обеспечения и ротации кадров и правильной организации работы гинекологической службы. Улучшения, как говорится, налицо. Сегодня уже поступило около 90% оборудования для оснащения перинатальных центров (у нас это родильный дом и детская больница): аппараты ИВЛ, инкубаторы для новорожденных, оборудование для биодеконтаминации, мониторы для гемодинамического слежения за пациентами и др. В общей сложности в переоснащение данных двух учреждений будет вложено в конечном итоге 1 млн 279,4 тыс. руб. Аппарат УЗИ высокого класса, который уже используется для перинатальной диагностики и раннего выявления пороков плода с целью минимизации рисков, поставлен в родильный дом. Остальное оборудование ожидаем до конца 2020 г.





Заботой о сохранении здоровья женщин и детей и вместе с тем важнейшим мероприятием по реализации плана можно назвать открытие в лечебно-диагностическом корпусе «Западный», кроме терапевтических отделений, которые работают там с августа 2019 г., гинекологического и педиатрического. Это планируем провести немного позже, финансирование строительных работ и оснащение необходимым медоборудованием будет осуществляться из местного бюджета и отдельных дотаций областного бюджета.





— Важнейшим событием как для пинчан, так и для жителей близлежащих районов станет открытие обновленного здания онкологического диспансера. Когда планируете закончить работы и какие изменения ожидаются в обслуживании населения региона?





— Из мероприятий, требующих значительных затрат, следует отметить реконструкцию зданий онкологического диспансера по адресу: ул. Советская, 40, которая финансируется из областного бюджета и входит в областную инвестпрограмму. По состоянию на 1 марта с.г. освоено 2597,6 тыс. руб. из запланированных 4500,0 тыс. руб., в том числе 2900,0 на текущий год. Надо сказать, что работы по этому объекту приближаются к завершению. Надеюсь, если не будет проблем с дальнейшим финансированием, то летом мы введем данный объект в эксплуатацию. Продолжая тему переоснащения, необходимо сказать, что в онкодиспансер уже поставлен уникальный рентгеновский компьютерный спиральный томограф японского производства Canon Medical Sistems Corporation, стоимость которого — около 900 тыс. руб. Планируем начать его использование в мае после проведения проектно-монтажных работ, которые будут финансироваться из средств городского бюджета, а это более 250 тыс. руб. Данные меры позволят нам значительно уменьшить очередь на КТ-исследование и улучшить качество обслуживания населения.



— Игорь Юрьевич, вы уже частично затронули вопрос замены и приобретения нового медицинского оборудования. Что-нибудь еще выполнено в этом направлении?



— Годовым планом закупок Министерства здравоохранения в 2020 г. предусмотрена поставка аппарата короткофокусной рентгенотерапии, маммографа, передвижного рентгенаппарата и рентгенодиагностического аппарата на два и три рабочих места. Объемы финансирования из средств республиканского бюджета составляют порядка 2 млн 800 тыс. бел. руб. Отдельным направлением в Программе социально-экономического развития является подготовка неврологической и кардиологической палат интенсивной терапии. С прошлого года такие палаты появились в неврологическом отделении — это полностью оснащенные необходимым дыхательным оборудованием, аппаратами ИВЛ и мониторами слежения за пациентом, по сути дела, реанимационные палаты для мужчин и женщин. В нынешнем году планируем оборудовать подобные в кардиологическом отделении.



— Какие важные вопросы удалось решить в центральной больнице в рамках данного плана?



— Из того, что уже выполнено, могу отметить реконструкцию там системы автоматической пожарной сигнализации. Удалось отремонтировать и усовершенствовать сложную систему, а это автоматическая пожарная сигнализация, оповещение, дымоуведомление, пожаротушение.



— В Беларуси взят курс на развитие ИТ-технологий. Насколько это коснулось медицинских учреждений города?



— Действительно, в плане есть пункт по организации автоматизированной информационной системы «Электронный рецепт». Это республиканский проект, который финансируется из средств займа Банка развития. Нам было поставлено 157 персональных компьютеров на сумму 202846 руб., а также 149 планшетных компьютеров на сумму 62331 руб. для того, чтобы врачи общей практики получили возможность выписывать электронный рецепт и заполнять на своих рабочих местах электронную амбулаторную, стационарную карту. В конечном итоге планируется создание личного кабинета пользователя, в который пациент может зайти и посмотреть все свои диагнозы, назначения, посещения врачей и многое другое. Этот процесс планируется завершить в 2022 г.



Анна КОЛОДИЧ