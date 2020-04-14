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За что могут удалить из чата и как нужно выглядеть на онлайн-лекции? Узнали, каково это – учиться на удалёнке
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В Белгосуниверситете отныне перешли на обучение в сети, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В качестве эксперимента так называемую удаленку опробовали еще пару недель назад. И вот 14 апреля принято решение до улучшения эпидситуации оставаться и учиться дома.
Студенты главного вуза страны перешли на удаленку. А значит, для учебы на дому нужны определенные условия.
Говорят, заданий стало больше, соответственно, прибавилось работы и преподавателям. Да и скорость интернета иногда подводит. Скайп есть не у всех. Но плюсов все равно больше, чем минусов.
Иван Соколовский, студент БГУ:
Выйти на связь с преподавателем можно как с компьютера, так и с помощью мобильного телефона.
Анастасия Доруш, студентка БГУ:
Педагоги уже говорят о том, что сделан большой шаг вперед. Ведь развитие современных информационных технологий повышает уровень обучения и расширяет границы возможностей.
Юрий Шевцов, заместитель декана юридического факультета БГУ:
Учиться, скажем, в метро не получится. Ведь на онлайн-лекциях тоже нужно конспектировать. Дома также не присоединишься к виртуальным занятиям в пижаме. Деловой стиль (хотя бы верх) в кадре просят соблюдать преподаватели.
Оксана Семашко, корреспондент:
Дмитрий Щербик, доцент кафедры теории и истории государства БГУ:
Оксана Семашко:
Дмитрий Щербик:
Оксана Семашко:
Дмитрий Щербик:
Учиться и учить студенты и преподаватели могут не только с помощью видеоконференцсвязи, зум-приложения, но и чатов. Доступ к информации есть только у студентов и педагогов БГУ.
На связи с Татьяной Владимировной сегодня все ее 25 студентов. Рада видеть каждого. Особенно, когда тянут руки, чтоб ответить. Даже онлайн.
Татьяна Наумович, старший преподаватель кафедры конституционного права БГУ:
Большое дело, конечно, за порталом БГУ. Он был создан еще пару лет назад. Именно благодаря уже разработанному инновационному образовательному контенту запустить удаленное обучение удалось сейчас так быстро и без потери качества.
Оксана Здрок, проректор БГУ:
Далеко вслед за ведущим пошли и другие университеты Беларуси. Так, в нашем педагогическом вузе начали проводить виртуальные уроки для школьников. Онлайн-занятия ведут будущие учителя, а у тех, кто учится в профильных педагогических классах – сами преподаватели БГПУ. Так что кто хочет учиться, тот не теряет времени даром.
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За что могут удалить из чата и как нужно выглядеть на онлайн-лекции? Узнали, каково это – учиться на удалёнке
Новости Беларуси. В Белгосуниверситете отныне перешли на обучение в сети, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В качестве эксперимента так называемую...
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