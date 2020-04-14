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Кому - война, а кому – мать родна. Более 80 л незаконно реализуемых антисептиков изъяли в Минске

14.04.2020 20:20 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В Минске изъяли более 80 л незаконно реализуемых антисептиков, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Telegram-канал пресс-секретаря МВД Ольги Чемодановой.

На днях сотрудники службы БЭП во Фрунзенском, Ленинском и Московском районах Минска выявили факты реализации без соответствующей регистрации и специального разрешения антисептика и антисептического геля. Всего у правонарушителей было изъято около 83 л антисептиков на сумму более Br1,4 тыс.



Установлено, что 27 и 28-летние неработающие минчане и 24-летний бармен, житель столичного региона, реализовывали указанный товар по завышенной цене. Они договаривались с покупателями через соцсети, а затем встречались в городе и продавали его.


В отношении продавцов составлены административные протоколы за незаконную предпринимательскую деятельность. До решения суда изъятый товар будет храниться в районных ОВД.

Оперативники подразделений по борьбе с экономическими преступлениями МВД ежедневно проводят мероприятия по выявлению и пресечению фактов незаконной реализации медицинских товаров. На данный момент в Беларуси пресечено 13 таких фактов. Из незаконного оборота изъято почти 36 тыс. медицинских масок и перчаток, а также около 87 л дезинфицирующих средств на общую сумму около Br41 тыс.
 
Теги: Минск
 
 
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В Минске изъяли более 80 л незаконно реализуемых антисептиков, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Telegram-канал пресс-секретаря МВД Ольги Чемодановой.
 
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