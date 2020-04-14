Дополнительные автобусы пустят к местам захоронений на время религиозных праздников в Минске

Источник материала: ОНТ

Минске" class="one-news__figure-img">

В период предстоящих религиозных праздников в Минске будут организованы дополнительные маршруты общественного транспорта к местам захоронений. Также сообщается, что запреты на посещение кладбищ вводиться не будут. Об этом сообщили на официальном Telegram-канале Мингорисполкома.

При этом минчан просят соблюдать меры предосторожности и по возможности воспользоваться дополнительными услугами столичного транспорта.

Дополнительные рейсы к минским кладбищам позволят добраться к месту назначения более комфортно и безопасно.

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