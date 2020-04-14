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Дополнительные автобусы пустят к местам захоронений на время религиозных праздников в Минске
Источник материала: ОНТМинске" class="one-news__figure-img">
В период предстоящих религиозных праздников в Минске будут организованы дополнительные маршруты общественного транспорта к местам захоронений. Также сообщается, что запреты на посещение кладбищ вводиться не будут. Об этом сообщили на официальном Telegram-канале Мингорисполкома.
При этом минчан просят соблюдать меры предосторожности и по возможности воспользоваться дополнительными услугами столичного транспорта.
Дополнительные рейсы к минским кладбищам позволят добраться к месту назначения более комфортно и безопасно.
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В период предстоящих религиозных праздников в Минске будут организованы дополнительные маршруты общественного транспорта к местам захоронений. Также...
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