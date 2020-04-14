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Игра на повышение. Банк через несколько дней списал с клиента курсовую разницу за покупку

14.04.2020 20:50 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

20 марта 2020 года Национальный банк Беларуси направил коммерческим банкам рекомендации по обслуживанию физлиц с учетом повышенного спроса на отдельные операции. В частности, банкам указано на недопустимость необоснованных ограничений и (или) вознаграждений за совершение банковских операций.

Игра на повышение. Банк через несколько дней списал с клиента курсовую разницу за покупку

Однако, вот какую история рассказал клиент одного из белорусских банков.

Хотел бы поднять вопрос про снятие курсовой разницы с клиентов банка при оплате карточкой. Столкнулся с такой ситуацией при оплате в интернет-магазине. Ещё и в период, когда курс рос как "на дрожжах". 

Итак, понадобилось купить для жены товар в российском интернет-магазине. Оплату произвёл вечером 17.03.2020, деньги списались, через некоторое время пришёл ответ от интернет-магазина что платёж получен 17.03.2020 (подтверждается скриншотом). На следующий день, 18.03.2020 отправили посылку, что подтверждается трек кодом (скриншот).

Но 20.03.2020 обнаружил, что ненароком исчезло с карточки приблизительно 13 руб. Зайдя в личный кабинет через приложения интернет-банкинга, нигде не было видно списания этих 13 руб. Движение счёта или выписка последних операция тоже не показала ничего.

Позвонил в колл центр банка БелВЭБ в 13:00, пришлось очень долго ждать (как всегда). Ответила девушка, которая начала разбираться в этом вопросе. Она увидела, что деньги куда-то списались, но не может их найти. Попросила время разобраться, сказала, что перезвонит. Но так и никто не перезвонил.

Пришлось снова перезванивать самому в 18:00 обратно в колл центр и снова долго ждать. Где мне заявили, что в течении недели позвонят специалисты и будут разбираться в моей проблеме. Поле моего возмущения, что списать 13 руб. секунда, а разобраться в проблеме неделя, началось наконец-то какое-то движение. И выяснилось, что оказывается деньги сняли за курсовую разницу. Причём 20.03.2020, т.е. через 4 дня после платежа.

Это нигде не отобразилось, и даже с трудом специалист это обнаружила. На вопрос, почему банк ждал 4 дня и почему за счёт клиента снимаю курсовую разницу - ответа не последовало. Сказали обращаться в письменном виде в ближайшее отделение банка (на сайте банка БелВЭБ нет никакого электронного обращения). И это в момент, когда рекомендуют не приходит в закрытые помещения в связи с короновирусом ))

Теперь задаётся вопрос в правомерности банка БелВЭБ решать вопросы с валютными колебаниями деньгами клиента и зарабатывать скрытыми списаниями за счёт клиента. Практически большинство банков берет этот вопрос на себя, но только не БелВЭБ. И это называется клиентоориентированность?

Пришлось регистрироваться на сайте Национального банка и писать электронное обращение на данную ситуацию. Как решится собственно этот вопрос - покажет время.

 
 
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  20 марта 2020 года Национальный банк Беларуси направил коммерческим банкам рекомендации по обслуживанию физлиц с учетом повышенного спроса на отдельные операции....
 
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