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Расписание пасхальных богослужений в храмах Слуцка

14.04.2020 — Разное | Слуцк Город  
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Источник материала: Слуцк Город

Расписание пасхальных богослужений в храмах Слуцка

Расписание пасхальных богослужений и освящения еды в православных храмах Слуцка на Пасху 2020 года.

Напомним, митрополит Павел призвал православных Беларуси воздержаться от посещения храмов, однако отметил, что освящение пасхальной трапезы будет организовано на улице возле храмов.

Собор святого Архангела Михаила (ул. Социалистическая)

17 апреля, Великая Пятница

  • 8:00 — Царские 1, 3, 6, 9 часы — служит иером. Н. Есоян.
  • 14:00 — Вечерня (Вынос Плащаницы), Утреня (Чин погребения Плащаницы).

18 апреля, Великая Суббота

  • 8:00 — Часы 3, 6, 9-й, Литургия свт. Василия Великого — возглавляет епископ Антоний
  • С 10:00 до 19:00 — Освящение яиц, куличей.
  • 23:45 — Пасхальная Полунощинца — служит прот. И. Штепа.

19 апреля, Светлое Христово Воскресенье, Пасха

  • 00:00 — Пасхальная Утреня, Часы 3, 6, 9-й — служит  прот. И. Штепа.
  • 06:45 — Часы 3, 6-й, Литургия Ранняя — служит иерей А. Ефименко
  • 09:45 — Часы 3, 6-й, Литургия Поздняя — служит иером. Н. Есоян.
  • 17:00 — Великая Вечерня — служит иерей А. Ефименко.

Храм благоверного князя Александра Невского (ул. Виленская)

17 апреля, Великая Пятница

  • 14:00 —  Вечерня с чином Выноса Плащаницы
  • 17:00 — Утреня с чином Погребения

18 апреля, Великая Суббота

  • 08:00 — Часы. Божественная литургия
  • С 12:00 до 17:00 — освящение куличей
  • 23:30 — ночное Пасхальное богослужение

19 апреля, Пасха

  • 17:00 — Великая вечерня

Храм в честь Святителя Николая Чудотворца (д. Лучники)

17 апреля, Великая Пятница

  • 14:00 — Выноса Плащаницы, Служба погребения Спасителя

18 апреля, Великая Суббота

  • 08:30 — Божественная литургия
  • С 10:00 до 18:00 — освящение пасох, куличей, яиц и пр
    12:00 — Таинство Крещения
  • 23:30 — Полунощина

19 апреля, Пасха

  • 00:00 — Крестный ход, Утреня, Литургия, Праздничное пасхальное богослужение
  • После окончания — Освящение куличей, яиц до 05:00

Приход храма иконы Божией Матери «Целительница» (2-й пер. М. Богдановича)

17 апреля, Великая Пятница

  • 15:00  Вынос святой Плащаницы. Утреня Погребения Господа нашего Иисуса Христа

18 апреля, Великая Суббота.

  • 08:00 — Литургия св. Василия Великого. По окончании литургии – (до 15:00) освящение пасох, куличей, яиц и пр.
  • 23:00  Полунощница

19 апреля. Воскресенье. Светлое Христово Воскресение. Пасха.

  • 00:00  Крестный ход. Утреня. Литургия св. Иоанна Златоуста. По окончании литургии – (до 6:00) освящение пасох, куличей, яиц и пр.
  • 16:00 Вечерня понедельника Светлой седмицы.


Будет дополнено


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Напомним, митрополит Павел призвал православных Беларуси воздержаться от посещения храмов, однако отметил, что освящение пасхальной трапезы будет организовано...
 
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