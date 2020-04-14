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Депутат горсовета оставил послание брестчанам на скамейке. И мы с ним согласны, между прочим

14.04.2020 20:50 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

"Если каждый сделает счастливым одного человека - будут счастливы все." Табличка с такими словами сегодня появилась на именной скамейке в Городском саду. Автор слов - Романюк Владимир Петрович, предприниматель, человек в городе известный, депутат Брестского городского Совета депутатов.

Депутат горсовета оставил послание брестчанам на скамейке. И мы с ним согласны, между прочим

Выражаем слова благодарности и признательности этому скромному человеку от работников коммунальных служб и всех брестчан!

Депутат горсовета оставил послание брестчанам на скамейке. И мы с ним согласны, между прочим

К слову, на аллее именных скамеек рядом установлена лавочка известного в Беларуси и далеко за её пределами предприятия.

Депутат горсовета оставил послание брестчанам на скамейке. И мы с ним согласны, между прочим

Догадайтесь кому может принадлежать этот слоган "Мало найти своё место в жизни, надо занять его первым!" Совместное предприятие "Санта Бремор" ООО уже многие десятилетия занимает ведущее место в рейтинге субъектов хозяйствования. Приятно, что в Городском саду у "Санты" есть теперь своя именная скамейка!

Депутат горсовета оставил послание брестчанам на скамейке. И мы с ним согласны, между прочим

Напоминаем, что акция по установке своей скамейки в Городском саду продолжается.

Депутат горсовета оставил послание брестчанам на скамейке. И мы с ним согласны, между прочим

Любой желающий может принять участие! И возможно, что рядом с лавочкой выдающегося белорусского композитора Э.Ханка, будет установлена ваша личная скамейка!

Депутат горсовета оставил послание брестчанам на скамейке. И мы с ним согласны, между прочим

Депутат горсовета оставил послание брестчанам на скамейке. И мы с ним согласны, между прочим

Депутат горсовета оставил послание брестчанам на скамейке. И мы с ним согласны, между прочим

 
 
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  "Если каждый сделает счастливым одного человека - будут счастливы все." Табличка с такими словами сегодня появилась на именной скамейке в Городском саду. Автор...
 
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