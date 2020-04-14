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В Беларуси приняты меры стимулирования к использованию населением электрической энергии
Источник материала: ОНТ
Сегодня, 14 апреля, Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ «О возмещении расходов на электроснабжение эксплуатируемого жилищного фонда»,
Указ №127 принят с целью стимулирования населения к использованию электрической энергии для нужд отопления, горячего водоснабжения и приготовления пищи. Это касается одноквартирных жилых домов.
Согласно документу, гражданам будет возмещаться за счет средств местных бюджетов часть расходов на проведение электроснабжения для отопления, горячего водообеспечения и приготовления пищи - в размере 20% от стоимости выполненных работ, но не более 40 базовых величин.
Указом предусмотрена соответствующая административная процедура и определен перечень документов, которые человек должен представить в местный орган власти. В течение трех месяцев после официального опубликования указа правительством будет определен порядок возмещения расходов на электроснабжение.
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Сегодня, 14 апреля, Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ «О возмещении расходов на электроснабжение эксплуатируемого жилищного фонда», передает...
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