«Я не мог смеяться, зевать или кашлять»: мужчина 26 лет прожил с 10-сантиметровым ножом в голове

Источник материала: ОНТ

В Китае хирурги сделали операцию человеку, который 26 лет проходил с ножом в голове, сообщает газета The Daily Star.

76-летний фермер рассказал, что однажды во время ограбления преступники вонзили в него нож. Из-за того, что лезвие находилось очень близко к жизненно важным органам, извлечь его мог только высококвалифицированный хирург. В родном городе мужчины такого специалиста не было, поэтому китаец 26 лет прожил с ножом в голове, усмиряя боль таблетками.

Спустя время из-за ржавого лезвия у него постоянно болела голова, он ослеп на правый глаз, а левые рука и нога были почти полностью парализованы. За пациента взялась команда профессиональных хирургов.





2 апреля во время двухчасовой операции хирурги удалили ржавое 10-сантиметровое лезвие. 8 апреля пациент перенёс вторую операцию по очистке раны. Сейчас он идет на поправку и уже может самостоятельно ходить. Головная боль прошла, а зрение мужчины в правом глазу полностью восстановилось.

«Раньше я не мог смеяться, зевать или кашлять. Медики подарили мне новую жизнь. Теперь мой ночной кошмар, который длился больше 20 лет, наконец закончился», — после операции высказался фермер.

Фото © AsiaWire / SFMU 1st Hospital

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