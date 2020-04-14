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Как жители Горок спасают свои деньги от кибермошенников

14.04.2020 — Разное | Горецкий вестник  
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Источник материала: Горецкий вестник


 

В Горецком районе растет число киберпреступлений. Самые популярные способы развода на деньги — с использованием банковских платежных карт.

 

Как жители Горок спасают свои деньги от кибермошенников

 

 

Как обезопасить себя от кибермошенников — читайте в  газете «Горецкий вестник» за 15 апреля

 

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Теги: Расписание автобусов
 
 
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  В Горецком районе растет число киберпреступлений. Самые популярные способы развода на деньги — с использованием банковских платежных карт.       Как обезопасить...
 
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