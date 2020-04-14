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Как жители Горок спасают свои деньги от кибермошенников
14.04.2020 — Разное | Горецкий вестник
Источник материала: Горецкий вестник
В Горецком районе растет число киберпреступлений. Самые популярные способы развода на деньги — с использованием банковских платежных карт.
Как обезопасить себя от кибермошенников — читайте в газете «Горецкий вестник» за 15 апреля
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В Горецком районе растет число киберпреступлений. Самые популярные способы развода на деньги — с использованием банковских платежных карт. Как обезопасить...
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