Как жители Горок спасают свои деньги от кибермошенников

Источник материала: Горецкий вестник

В Горецком районе растет число киберпреступлений. Самые популярные способы развода на деньги — с использованием банковских платежных карт.





Как обезопасить себя от кибермошенников — читайте в газете «Горецкий вестник» за 15 апреля