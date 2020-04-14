Эксперт: нефть начнет дорожать к концу года, $50 за баррель — очень хороший сценарий

«Сделка ОПЕК+ позволила избежать самого негативного сценария переполнения хранилищ нефтью в мире. Сегодня превышение предложения нефти над спросом составляет 15-20 млн барр в сутки», — говорит он.





Эксперт обратил внимание на то, что на фоне карантина в Европе и США спад в потреблении топлива составляет 30%.





Если ничего не предпринимать, то все хранилища были бы заполнены довольно быстро и всем бы пришлось останавливать добычу. Сделка ОПЕК+ предполагает сокращение добычи на 9,7 млн баррелей в сутки в рамках участников соглашения и 3,2 млн т со стороны G20. Общее сокращение составит порядка 19 млн с 1 мая.









По оценке Юшкова, говорить о повышении цены на нефть можно будет к концу 2020 года — началу 2021 года, так как на цены будут давить запасы в хранилищах. Если к концу 2020 года цена нефти дойдет до $50 за баррель — это будет очень хороший сценарий. Среднегодовой ожидаемый уровень цен — $35-40. Кроме того, должна вернуться прежняя разница в цене между Brent и Urals — $2.





Эксперт считает, что при цене $30 за баррель стоимость российского рубля будет находиться на текущем уровне, чуть больше 70 рублей за доллар:





Не думаю, что правительство будет намеренно укреплять рубль. Скорее, цель будет — гасить колебания курса.



