«Я же молодой, пронесет!» Почему такая установка может принести вред в период пандемии? Рубрика «Антивирус»

Источник материала: ОНТ

Здоровье – самое ценное, что у нас есть. Но эту мудрость иногда забываем. Молоды, значит, не подвержены никакой вирусной атаке?! Это только так кажется. И здесь не дело в пандемии. Иногда главный вирус для нашего иммунитета – мы сами.

«Я же молодой, пронесет!» Как часто мы ловим себя на такой мысли? Особенно те, кому немного за 20. Да, организм более устойчив к инфекциям, но иногда защитный механизм даёт сбой!

Будем пенять на открытую форточку, мол, просквозило. Забытый дома зонтик, когда промокли. Жару – съел мороженое, теперь горло болит. И получается, виноваты все, кроме нас самих. Очень распространенное заблуждение.

Наш организм постоянно под прицелом миллионов вредоносных микроорганизмов. Пока иммунитет справляется, мы этого никак не ощущаем. И, зачастую, просто забываем следить за своим здоровьем.

ВОЗ констатирует, за последние десятилетия хронические заболевания заметно помолодели. Даже если вам не 60 лет, а всего лишь 25. И у вас есть проблемы с лёгкими, сердцем, давлением или диабет, в ситуации с распространением COVID-19 вы – в зоне риска. Это стоит помнить и курильщикам. А таких среди молодежи сегодня немало.

80% заразившихся переносят вирус в легкой форме. У молодежи - часто бессимптомно, но не факт, что без последствий. Лучше о здоровье позаботиться как раз сейчас. Тем более если и не заболели, можем быть носителем инфекции и передавать её тем, кто находится в группе риска – нашим бабушкам и дедушкам. Чувствуете недомогание? Лучше останьтесь дома.

Образ жизни влияет на наше самочувствие. Режим питания, правильная еда, отказ от вредных привычек. Здоровый образ жизни – активный образ жизни.

Как часто вы укрепляете здоровье? Если временно пришлось отказаться от спортзала и перейти на домашний режим, это ничем не хуже. Тренер всегда на связи. Кстати, тренировки-онлайн – тренд во всем мире.

Так что оправдаться, мол, пропускаю из-за пандемии, не получится. Рано или поздно вирус отступит, и мы вернемся к привычной жизни, в которой все, независимо от возраста, должны заботиться о своем здоровье без оглядки на пандемию, а просто каждый день.

И это должно стать еще одной хорошей привычкой. Как, например, мыть руки с мылом. Помните про время – 20 секунд.

А еще поменьше трогать лицо и тереть глаза грязными руками. Ну а если чувствуете недомогание, лучше дистанцироваться от знакомых и близких и носить маску – это правило действует не только в ситуации с COVID-19, но и при обычном гриппе или ОРВИ.

И помните, во многом наше здоровье – в наших руках. И, что бы не случилось, важно их не опускать. Не болейте!

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