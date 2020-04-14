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Митрополит Павел призвал верующих в эти дни воздержаться от посещения храмов
15.04.2020 — Разное | Пинский Вестник
Источник материала: Пинский Вестник>
"Мы призываем сегодня верующих воздержаться от посещения храмов. А если вы приходите, то будьте добры соблюдать дистанцию друг от друга, - сказал митрополит. - Храмы закрываться не будут, там будут совершаться богослужения. Но мы просим: воздержитесь, останьтесь дома. Поверьте, от этого будет больше пользы и вам, и вашим близким".
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"Мы призываем сегодня верующих воздержаться от посещения храмов. А если вы приходите, то будьте добры соблюдать дистанцию друг от друга, - сказал митрополит. - Храмы...
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