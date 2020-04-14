Митрополит Павел призвал верующих в эти дни воздержаться от посещения храмов

Источник материала: Пинский Вестник

"Мы призываем сегодня верующих воздержаться от посещения храмов. А если вы приходите, то будьте добры соблюдать дистанцию друг от друга, - сказал митрополит. - Храмы закрываться не будут, там будут совершаться богослужения. Но мы просим: воздержитесь, останьтесь дома. Поверьте, от этого будет больше пользы и вам, и вашим близким".





БелТА