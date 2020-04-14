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Другим наука? В Доминикане отложили выборы президента из-за коронавируса

14.04.2020 21:24 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Пленум центральной избирательной комиссии Доминиканской Республики проголосовал в понедельник за перенос даты президентских выборов с 17 мая на 5 июля ввиду форс-мажорных обстоятельств, связанных с санитарными ограничениями.



Как сообщает Интерфакс, в случае необходимости проведения второго тура выборов он пройдёт 26 июля.

Чрезвычайное положение в Доминикане установлено до 31 апреля, в стране зарегистрированы 2967 подтвержденных случаев COVID-19, 173 пациента скончались, пишет ru.oxu.az
 
 
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Пленум центральной избирательной комиссии Доминиканской Республики проголосовал в понедельник за перенос даты президентских выборов с 17 мая на 5 июля ввиду...
 
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