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Другим наука? В Доминикане отложили выборы президента из-за коронавируса
Источник материала: Партизан
Пленум центральной избирательной комиссии Доминиканской Республики проголосовал в понедельник за перенос даты президентских выборов с 17 мая на 5 июля ввиду форс-мажорных обстоятельств, связанных с санитарными ограничениями.
Как сообщает Интерфакс, в случае необходимости проведения второго тура выборов он пройдёт 26 июля.
Чрезвычайное положение в Доминикане установлено до 31 апреля, в стране зарегистрированы 2967 подтвержденных случаев COVID-19, 173 пациента скончались, пишет
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Пленум центральной избирательной комиссии Доминиканской Республики проголосовал в понедельник за перенос даты президентских выборов с 17 мая на 5 июля ввиду...
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