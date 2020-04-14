Напомним, что в конце марта 23-летний полузащитник расстался с клубом «Городея», выступающим в высшей лиге чемпионата Беларуси по футболу, по соглашению сторон.
И вот, спустя два года, наш земляк
Пожелаем Мартину здоровья и успехов!
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Волковысская звездочка Мартин Артюх возвращается в «Слоним-2017»
14.04.2020 — Разное | Новости Волковыска
Источник материала: Новости Волковыска
Напомним, что в конце марта 23-летний полузащитник расстался с клубом «Городея», выступающим в высшей лиге чемпионата Беларуси по футболу, по соглашению сторон.
И вот, спустя два года, наш земляк
Пожелаем Мартину здоровья и успехов!
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Напомним, что в конце марта 23-летний полузащитник расстался с клубом «Городея», выступающим в высшей лиге чемпионата Беларуси...
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