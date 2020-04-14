Источник материала: Новости Волковыска

Напомним, что в конце марта 23-летний полузащитник расстался с клубом «Городея», выступающим в высшей лиге чемпионата Беларуси по футболу, по соглашению сторон.

И вот, спустя два года, наш земляк снова будет защищать цвета команды «Слоним-2017», выступающей в первой лиге.

Пожелаем Мартину здоровья и успехов!