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Китай продолжает удивлять: мужчина прожил 26 лет с десятисантиметровым ножом в голове

14.04.2020 21:56 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В Китае врачи прооперировали мужчину, проходившего 26 лет с ножом в голове. Об этом сообщает газета The Daily Star.

Фото: SFMU 1st Hospital

76-летний фермер рассказал, что преступники вонзили в него десятисантиметровый нож во время ограбления. Лезвие находилось слишком близко к жизненно важным органам, извлечь его мог только хирург с очень высокой квалификацией. В родном городе китайца никто из врачей не брался за проведение сложной операции. В результате мужчина 26 лет прожил с ножом в голове, спасаясь лишь обезболивающими.

В 2012 году непростым медицинским случаем заинтересовались два приезжих хирурга. При обследовании у больного обнаружили потерю зрения в правом глазу и почти полный паралич конечностей с левой стороны. Медики отвезли фермера в крупную больницу провинции Шаньдун.

Операция, которую проводили в два этапа, была разработана оториноларингологом Ваном Цироном и заместителем главы больницы Ваном Баодуном. Над лечением пациента работала целая команда специалистов, в том числе офтальмолог Дан Гуанфу.

2 апреля в ходе двухчасовой операции хирурги благополучно извлекли из головы пациента лезвие. Спустя шесть дней его вновь положили на операцию, чтобы очистить рану от загрязнения. На данный момент пациент восстанавливается под присмотром врачей и уже может самостоятельно ходить. По словам докторов, у него прошли головные боли, а также вернулось зрение в правом глазу.

«Раньше я не мог смеяться, зевать или кашлять. Медики подарили мне новую жизнь. Теперь мой ночной кошмар, который длился больше 20 лет, наконец закончился», — отметил фермер.

Ранее сообщалось, что в китайской провинции Хэнань восьмилетний мальчик около шести лет прожил с фрагментами швейной иглы в шее. В ходе семичасовой операции хирургам удалось благополучно извлечь инородный предмет из шеи пациента.
 
 
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В Китае врачи прооперировали мужчину, проходившего 26 лет с ножом в голове. Об этом сообщает газета The Daily Star.
 
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