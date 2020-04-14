Спектакли в прямом эфире прошли в драмтеатре в Молодечно: стрим смотрели 165 тысяч зрителей

Источник материала: ОНТ

Искусство online из регионов. Драматический театр в Молодечно в этот день дважды открыл свой занавес для большой аудитории. Стрим только детского спектакля «Кошки-мышки» смотрели вместе 165 тысяч зрителей!

К слову, население де-факто «Культурной столицы Минщины» меньше ста тысяч. Прямые видеотрансляции с разных сцен ведёт медиахолдинг «Беларусь Сегодня».

Было время, когда минские театралы охотно ехали в Молодечно. Спрашивали, нет ли лишнего билетика сюда. Сегодня касса закрыта, однако не надо «драматизировать». За кулисами - актёры. Выйдут так же, словно в зале аншлаг. Оно и правда. Объективно.

Андриан Барткевич, актёр Минского областного драматического театра: «Прилепим то, что должны были прилепить дети. Вынесем то, что должны были вынести дети. Мы всё сделаем сами. Когда-нибудь это закончится».

Впервые на камеру сказка-игра «Кошки-мышки». Импровизация по ходу пьесы «весёлого человека», писателя-сатирика Аркадия Хайта. Теперь без публики на подмостках и 150 местах. Смотреть репертуарный спектакль с трёх лет. Стрим - тоже.

Чеховская фраза «нужны новые формы...» сегодня как никогда актуальна. Театры всего мира ушли в режим online. У мониторов зависают не только поклонники Мельпомены. Все могут прикоснуться к высокому искусству. Даже показывают премьеры бесплатно.

В программе передач, помимо молодечненской Драмы, постановки театра кукол «Батлейка», столичных театра-студии киноактёра и Молодёжного театра эстрады. Открыто, заходите! Эфиры в сетях с конца марта - почти четыре миллиона «свидетелей».

Иван Синичкин, заместитель директора - главного редактора издательского дома «Беларусь Сегодня»: «Труппы небольшие, которые, действительно, мало кто видит за пределами регионов, которые не всегда могут попасть в сводки новостные, на экраны телевидения. С энтузиазмом воспринимают этот формат. Обычно, один-два спектакля, иногда и три, в день мы показываем».

Интернет-аудитория «Театральной недели» - зрители из стран Евразии и США. «Незваный гость» - серьёзная комедия. Вечерний стрим из Молодечно завершился с аншлагом. Ставим лайки. Это временно, как овации для «героев без антрактов».

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