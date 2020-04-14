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Белорусам возместят 20% от стоимости работ на установку электрического отопления

14.04.2020 21:56 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Президент Беларуси подписал 14 апреля указ № 127 ”О возмещении расходов на электроснабжение эксплуатируемого жилищного фонда“.

В нем говорится, что жители одноквартирных домов могут получить компенсацию стоимости работ на установку электрического отопления, сообщили в пресс-службе президента, пишет telegraf.by

В соответствии с указом гражданам будет возмещаться за счет средств местных бюджетов часть расходов на проведение электроснабжения эксплуатируемого жилищного фонда для отопления, горячего водообеспечения и приготовления пищи — в размере 20% от стоимости выполненных работ, но не более 40 базовых величин (1080 рублей).

«Документ принят в целях стимулирования населения к использованию электрической энергии для нужд отопления, горячего водоснабжения и приготовления пищи. Это касается одноквартирных жилых домов», — пояснили в пресс-службе президента Беларуси.


Для возмещения расходов гражданин должен быть включен в формируемые местными исполнительными и распорядительными органами списки. Указом предусмотрена соответствующая административная процедура и определен перечень документов, которые человек должен представить в местный орган власти.

«В течение трех месяцев после официального опубликования указа правительством будет определен порядок возмещения расходов на электроснабжение», — отметили в пресс-службе президента.

Ранее Телеграф сообщил, что 10 апреля, во Дворце Независимости обсуждался проект указа о возмещении расходов на электроснабжение в жилфонде. Александр Лукашенко считает, что надо стимулировать белорусов потреблять больше электроэнергии чем газа, потому что с вводом в эксплуатацию атомной электростанции, «появятся дополнительные объемы электрической энергии».

Объясняя, каким образом нужно стимулировать население к потреблению электроэнергии, Александр Лукашенко сказал, что нужно применять некоторые льготы и требования: «Здесь определенные, можно сказать, льготы и определенные требования к населению: если вы не будете выполнять какие-то условия, льготы не получите и будете платить по более высокому тарифу».
 
 
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Президент Беларуси подписал 14 апреля указ № 127 ”О возмещении расходов на электроснабжение эксплуатируемого жилищного фонда“.
 
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